Türkiye’den Avrupa'ya giden göçmen sayısı yüzde 17 arttı

Avrupalı sınır güvenliği ajansı Frontex, Türkiye’den giden mülteci sayısında son dört-beş haftada yüzde 17 artış olduğunu kaydetti.

Sınır güvenliği ajansı Frontex’in verilerine göre, Türkiye’den Avrupa’ya giden mültecilerin sayısı son dört ve beş haftada yüzde 17 artış gösterdi.

Avrupalı sınır güvenliği ajansı Frontex, Türkiye’den Avrupa'ya giden mülteci sayısında artış olduğunu kaydetti. Frontex müdürü Fabrice Leggeri, Bild am Sonntag’a yaptığı açıklamada son dört-beş haftadır Yunan adaları üzerinden Türkiye’den gelen mültecilerin sayısının yüzde 17 daha fazla olduğunu belirtti.

Bunun nedeninin Türkiye’ye gelen İranlı, Iraklı ve Suriyeli göçmen sayısının daha da artması olduğu söyleniyor.

Frontex'in bir istatistiğine göre Akdeniz yolundan Avrupa’ya ağırlıklı olarak erkekler gidiyor. Leggeri “Türkiye’den gelenlerin yaklaşık yüzde 40’ı aileyken, Fas’tan gelenler çoğunlukla genç erkekler oluyor” dedi. İtalya’ya merkezi yoldan giden göçmenlerin yüzde 20’si ise ailelerden oluşuyor.