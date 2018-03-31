Türkiye'den Almanya'ya 115 iade talebi

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye, vatandaşlarının iadesi için Almanya’ya 115 başvuruda bulundu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Türkiye, Almanya'ya Türk vatandaşlarının iadesi için 115 başvuruda bulundu. Alman Adalet Bakanlığı'ndan alınan verilere dayandırılan haberde, bu iade taleplerinden 54'ünde terör şüphesinin gerekçe gösterildiği belirtildi.

2015 yılında Almanya'da talep edilen iade sayısının 66 olduğu ve bunlardan sadece 13'ünde terörizmin gerekçe gösterildiği kaydedildi. Haberde, Almanya'nın 2015 öncesinde de sonrasında da terör şüphesi ile gerekçelendirilen iade talebine onay vermediğine dikkat çekildi.