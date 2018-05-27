Türkiye'de ameliyat yaparak İsrail'e böbrek satan iki Kosovalı doktora hapis cezası

Türkiye, Rusya, Moldova ve Kazakistan'da ameliyat yaparak İsrail'e böbrek satan iki Kosovalı doktora hapis cezası verildi.

Türkiye, Rusya, Moldova ve Kazakistan'da yapılan ameliyatlarla toplanan böbrekleri İsrail'e satan iki Kosovalı doktora hapis cezası verildi.

Lutfi Dervishi ve Sokol Hajdini isimli Kosovalı doktorların 15 bin avroya zengin İsrailli ve Araplara böbrek sattığı açıklandı.

Böbrekleri alınan kişilerin kandırıldıkları ve kendilerine "ödeme yapılacağı" söylendiği belirtiliyor.

Dervishi ve Hajdini'ye ilk kez 2013 yılında hapis cezası verilmiş, ancak üst mahkeme cezayı iptal etmişti.

Olayla ilgili üç şüphelinin daha aranmakta olduğu belirtiliyor. Bu şüpheliler Dervishi'nin oğlu Arban Dervishi, Türk doktor Yusuf Sönmez ve bir İsrail vatandaşı olarak bildiriliyor.