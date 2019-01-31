'Türkiye, Venezuela yaptırımlarını ihlal ederse ABD harekete geçecek'

ABD'nin Türkiye ile Venezuela arasındaki değerli metal ticaretini incelemeye aldığını belirten ABD'li kaynaklar, yaptırımların ihlal edilmesi durumunda harekete geçileceğini öne sürdü.

Venezuela ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri yakın takibe alan ABD, herhangi bir yaptırımın ihlal edildiğine karar verdiği anda harekete geçecek.

ABD’nin Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea’nin Cuma günü Ankara’da Türk yetkililer ile görüşmesi bekleniyor.

Ziyaretin ana gündem maddesini İran’a yönelik yaptırımlar oluşturuken, Venezuela başlığının da görüşmelere dahil edileceği öne sürüldü.

Konuya ilişkin Reuters’a konuşan yetkilinin “Türkiye ile Venezula arasındaki ticari faaliyetlerin işleyişini inceliyoruz. Eğer yaptırımlarımızın ihlal edildiğini belirlersek, açık bir biçimde harekete geçeceğiz” dediği aktarıldı.

Türkiye, Venezuela’dan 2018 yılında 900 bin dolar değerinde 23,6 ton değerli metal ithal etti. Yılın ilk dokuz ayına ait bu verilerin, ABD’nin Venezuela’dan altın alımını engellemeye yönelik yaptırımları yürürlüğe koyduğu kasım ayından önce gerçekleştiği görülüyor.