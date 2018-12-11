Türkiye ve İran’dan Avrupa’ya iltica başvurusunda artış

Avrupa İltica Destek Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre son aylarda İran ve Türkiye’den AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunanların sayısı arttı.

Avrupa İltica Destek Ofisi’nden (EASO) yapılan açıklamaya göre, son birkaç ay içinde Türkiye’den ve İran’dan Avrupa ülkelerine iltica başvurusunda bulunanların sayısı arttı.

EASO’dan bugün yapılan açıklamada, İran ve Türkiye'nin geçen birkaç ay içinde AB ülkelerine yapılan iltica başvurularında ilk beş sırada yer aldığı belirtildi.

Ajansın açıklamasında Ekim ayında AB ülkelerine 3 bin 170 İran ve 2 bin 880 Türkiye vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Son altı ayda başvuruda bulunan İran vatandaşlarının üçte birinden fazlası iltica hakkı kazanırken, başvuruda bulunan Türkiye vatandaşlarından ise yüzde 44’ü iltica hakkı elde etti.

Ajansın verilerine göre Ekim ayında AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunanların toplam sayısı ise 60 bin 500 oldu. İran ve Türkiye dışında bu kişilerin çoğunluğunu Suriye, Afganistan ve Irak vatandaşları oluşturdu.