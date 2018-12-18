Türkiye, Rusya ve İran: Suriye'de anayasa için uzlaştık

Astana sürecinin garantör ülkeleri olan İran, Rusya ve Türkiye'den Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) garantörlüğünde bir araya geldikleri Cenevre'de Suriye'de Anayasa Komitesi kurulması için anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, Suriye'de Anayasa Komitesi kurulması için anlaşmaya vardı ve komitenin ilk toplantısın için tarihi belirledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından duyurulan ortak açıklamada üç ülkenin Dışişleri Bakanlarının Suriye Anayasa Komitesi konusunda uzlaştığını açıkladı. Cenevre'de düzenlenen zirvede Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 2019 başında yapılması için çaba gösterme konusunda mutabakat sağladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da katılımıyla 3 saatten fazla süren toplantı sonucunda kabul edilen bildiride garantör ülkeler, anayasa komitesi çalışmalarının BM himayesinde kalıcı siyasi sürecin başlamasını sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Siyasi geçiş süreçlerinde anayasanın yeniden yazılmasını öngören BM Güvenlik Konseyi tarafından alınmış 2254 sayılı karar çerçevesinde düzenlenen toplantı için ilk adım Ocak 2018'de Soçi'de gerçekleşen Ulusal Diyalog Kongresi'nde atılmıştı.

Suriye hükümeti ve muhalefetinden temsilcilerin yer alacağı komitenin üye listesi konusunda geçen ay yapılan toplantılarda anlaşmaya varılamamıştı.