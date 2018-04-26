Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye görüşmeleri sürüyor

Türkiye, Rusya ve İran, cumartesi günü Moskova'da Suriye gündemiyle toplanacak.

Dışişleri Bakanlığı, Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’ın dışişleri bakanlarının, cumartesi günü Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in 28 Nisan'da Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen iş birliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif, son olarak Astana'da 15 Mart'ta yapılan Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelmişti.