Türkiye, Rusya, İran’a ‘ortak para’ önerisi

‘Putin’in stratejisti’ olarak nitelenen 'Avrasyacı' Dugin, Türkiye, Rusya ve İran’ın bir araya gelerek ‘Avrasya para birimi’ne geçmesini önerdi.

Dugin, Türkiye, Rusya ve İran’ın ABD’deki altınlarını çekip “Avrasya para birimi”ne geçmesini önerdi. Dugin yakın gelecekte bu geçişin gerçekleşeceğine inandığını öne sürerken “tarih veremediğini” vurguladı.

Dünya’nın haberine göre “Putin’in stratejisti”, “Putin’in dış politika mimarı” gibi nitelemelerle anılan Aleksandr Gelyeviç Dugin, Türkiye’de Rusya ile yaşanan jet krizi ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast gibi gelişmelerde gündeme gelmişti.

‘ABD’DEKİ ALTINLARI ÇEKİP YENİ PARA BİRİMİ OLUŞTURULABİLİR’

“Uluslararası Avrasya Hareketi’nin bayraktarı” olarak da tanınan Dugin, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Yükselen Avrasya’da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği Antalya Zirvesi”ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada "Türkiye, Rusya ve İran üçü bir araya gelerek Avrasya para birimine geçmeli" diyen Dugin, Kazakistan’ın çok kutuplu para birimi “vizyonu”nu duyurduğunu, Çin cephesinde “altın yuan” projesinin bulunduğunu vurguladı. Petrol ve doğalgaz ticaretinde dolar kullanımından vazgeçilmesi gerektiğini öne süren Dugin, Rusya, İran ve Türkiye’nin ABD’deki altınlarını çekerek yeni bir para birimi oluşturabileceğini söyledi. Dugin bunun yakın gelecekte olacağını düşündüğünü ancak “kesin tarih veremediğini” de ekledi.

Avrasya para birimini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zaman zaman vurguluyor. Putin, geçen yıl Avrasya Ekonomi Birliği’nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen zirvesinde ortak bir para biriminin kullanılmasını teklif etti.

Dugin’e başta ABD olmak üzere Batı’nın buna izin verip vermeyeceğini sorusuna ise “Bu anlamda sahada üstü kapalı ve açık bir savaş yaşanıyor. Ancak Avrasya derken çok karışık ve kapsamlı bir olgudan bahsediyorum. Gerçekte ülkeler arasındaki ilişkiler çok kırılgandır. İlişkilerde maddiyat, maneviyat, kültür ve medeniyetin önüne geçerse kırılganlaşır. Maneviyat temelli ilişkiler zor kopar. Şeref, onur gibi kavramları her şeyin üstünde tutmalıyız” yanıtını verdi.

‘ABD YAPTIRIMLARI RUSYA EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİRDİ’

Dugin ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını ise “Sanırım ABD yaptırımları konusunda yumuşayamaz. Mantıksal olarak baskı uyguluyorsanız sonuçlarını görmelisiniz. Ve sonuçlar bekledikleri gibi değil. Yaptırımların sonucu Rusya ekonomisi daha güçlendi. Bölgesel entegrasyonun ateşli taraftarıyım. Bölgesel görünümde Afrika entegrasyonu, Avrasya entegrasyonu öne çıkıyor” sözleriyle değerlendirdi.

TÜRKİYE AVRASYA PARA BİRİMİNE GEÇEBİLİR Mİ?

Geçen haftalarda Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Gürses, Türkiye'nin ABD'deki hesaplarındaki altının bir bölümünü çektiğini yazmıştı. Hakan Atilla davasına önlem olarak altın rezervlerinin artırıldığı, olası bir yaptırım durumuna hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca Türkiye ile İran arasında rezerv para yani dolar ya da avroyu baz almadan para transferi başlamıştı. Ancak Türkiye'nin dış ticaret ve borç kompozisyonu değerlendirildiğinde bir ortak para birimi ya da İran örneğindeki gibi alışverişlerin "sembolik" kalacağı düşünülüyor.