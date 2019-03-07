Türkiye Komünist Gençliği Madrid'deki CJC kongresindeydi

Komünist Gençlik Kolektifleri'nin (CJC) geçen hafta sonu Madrid'de düzenlediği 'Devrim kelimesinin güncelliğini koruyabilmesi için örgüt' temalı 10'uncu kongresinde Türkiye Komünist Gençliği de temsil edildi.

Çalışmalarını İspanya Halklarının Komünist Partisi'ne (PCPE) bağlı olarak gerçekleştiren Komünist Gençlik Kolektifleri (CJC) geçen hafta sonu Madrid'de 10'uncu kongresini düzenledi. "Devrim kelimesinin güncelliğini koruyabilmesi için örgüt!" başlığı altında toplanan kongrede İspanya'ya, dünyaya ve örgütsel işleyişe dair tezler tartışıldı ve güncellendi.

13 farklı ülkeden komünist gençlik örgütlerinin temsilcilerinin hazır bulunduğu ve toplamda 24 ülkeden komünist gençlik örgütünün selamladığı kongrede Türkiye Komünist Gençliği de (TKG) temsil edildi.

TKG'nin selamlama konuşmasında Avrupa'da SYRIZA ve PODEMOS gibi partiler aracılığıyla yaratılan sosyal demokrat ilüzyonun yerini aşırı sağın yükselişine bıraktığına, ayrıca AKP hükümetinin emperyalist sistemdeki yerini iyileştirme hayalleriyle Ortadoğu'da soyunduğu tehlikeli maceralara değinildi. Konuşmada iki ülkenin de içinde bulunduğu ekonomik çöküşün rastlantı olmadığı çünkü kapitalizmde krizlerin dönemsel değil yapısal olduğu vurgulanırken, dünya halklarının enternasyonalist mücadelesinin altı çizildi.

İSPANYA İŞÇİLERİ KOMÜNİST PARTİSİ

Kongrenin son gününde CJC merkez konseyinin yeni bileşimi ve genel sekreterlik için yapılan seçimin ardından sözü PCPE Genel Sekreteri Astor Garcia aldı.

PCPE'nin iki yıl önce maruz kaldığı liberal saldırının püskürtülmesinde gençlik örgütünün oynadığı önemli rolden söz eden Garcia, PCPE Merkez Komitesi'nin 3 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen toplantısında, partinin adının Partido Comunista de los Trabajadores de España (İspanya İşçileri Komünist Partisi) kısaltmasının da PCTE olarak değiştirimesine karar verildiğini açıkladı.