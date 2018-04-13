Türkiye Komünist Gençliği Almanya’da örgütlenme çalışmalarına başladı

Türkiye Komünist Gençliği bugün yayımladığı açıklamayla Almanya’da örgütlenme çalışmalarına başladığını duyurdu.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bugün yayımladığı açıklamayla Almanya’da da örgütlenme çalışmalarına başladığını belirterek, çeşitli gerekçelerle yurtdışına gitmiş Türkiyeli gençlere örgütlenme çağrısı yaptı.

Ülke değiştirmenin çoğu zaman Türkiye siyasetinden uzak kalmak anlamına gelmediğinin vurgulandığı açıklamada, Türkiye’nin neredeyse bütün işçi haklarının gasp edildiği bir ülke haline geldiği vurgulandı. Türkiye’ye kıyasla daha iyi koşullara sahip olduğu düşünülen Avrupa ülkelerinin ağır toplumsal sorunların içerisinde yuvarlandığına dikkat çekilen açıklamada, “dünyayı değiştirmek için yürüttüğümüz mücadeleyi Almanya'da da sürdüreceğiz” dendi.

‘TÜRKİYELİ GENÇLERİ ÇETELERE TERK ETMEYECEĞİZ’

“Kim kendi anadilinin konuşulduğu ülkenin bütün evlatlarına aydınlık, güzel bir gelecek sunabilir hale gelmesini istemez?” sorusunun yöneltildiği açıklamada, “Almanya’da da Türkiye’de sürmekte olan uluslararası işçi sınıfı mücadelesi için yapılabilecek çok şey olduğu” belirtildi.

Almanya’daki Türkiye kökenli gençleri tuzağına düşüren mafya ve tarikat ağlarını hedef alan açıklamada, “Türkiye’den Almanya’ya gelen gençlerin tarikatların ve mafyanın ağlarına düşmesine izin vermeyeceğiz” dendi. “Almanya’nın Türkiye’yi kana ve karanlığa bulayan gerici ve faşist örgütlenmelerin üssü haline gelmesine engel olacağız” ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye gençliğinin çaresiz ya da seçeneksiz olmadığının altı çizildi.

TANIŞMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Bugün yayımladığı açıklamayla çalışmalarına başladığını duyuran TKG Almanya örgütü, ilk olarak Almanya’nın farklı illerinde tanışma toplantıları düzenleyecek. Belli başlı üniversitelerde bildiri dağıtımı ve afişlerle duyurusunun yapılacağı toplantılara Türkiye kökenli gençlerin yanı sıra Alman ve diğer göçmen topluluklarından gençlerin de ilgi göstermesi bekleniyor.