Türkiye, Kıbrıs'ın batısında sondaja başladı: Yunanistan yasa dışı ilan etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Sondaj Gemisi ile Kıbrıs'ın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıkladı. Yunanistan ise Türkiye'nin Kıbrıs yönetimi tarafından ilan edilen münhasır ekonomik bölgede sondaj yapma kararını kınayarak bu faaliyete son verilmesini talep etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Sondaj Gemisi ile Kıbrıs'ın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıkladı.

Çavuşoğlu'nun ortak açıklamalarda bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı "Sondaj gemileri görevlerini ifa etmeye başladılar zaten. Haklılığımızın verdiği güçlülükle yolumuza devam edeceğiz. Sahada ve masada güçlü olmaya devam edeceğiz. Sahada güçlü oldukça masada da daha güçlü olacağız" diye konuştu.

Akıncı, bölgedeki faaliyetlerden Kıbrıs yönetiminin rahatsızlık duymasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Onlara söylediğimiz şudur; 'Rum tarafı bu girişimleri yaptığınızda neredeydiniz? Onlara ne dediniz veya ne diyeceksiniz? Onlara bir şey yoksa, bizim yaptığımız bir aksiyona karşı bir reaksiyondur aslında. Rumların tavrını dengeleme siyasetidir. Haklarımızı koruma siyasetidir. Bunun da başka bir yolu yoktur. Siz araştıracaksınız, biz de araştıracağız. Kıbrıs Türkleri olarak bu konuda Türkiye ile iş birliği içerisindeyiz."

YUNANİSTAN: TÜRKİYE YASA DIŞI BU FAALİYETE SON VERMELİ

Türkiye’nin ilk derin deniz sondaj gemisi Fatih'in Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını Kıbrıs yönetimi tarafından ilan edilen münhasır ekonomik bölgede sürdürmesi tepkilere yol açtı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kıbrıs yönetimi tarafından ilan edilen münhasır ekonomik bölgede sondaj yapma kararını kınayarak bu faaliyete son verilmesini talep etti.

​Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde yasa dışı sondaj yapma kararını kınıyoruz. Türkiye’yi bu yasa dışı faaliyetlerine derhal son vermeye, tüm Kıbrıs halkının yararına egemen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin öz haklarına saygı göstermeye ve bölgedeki istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınmaya, ayrıca Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözümü ile ilgili görüşmelere yeniden başlamaya çağırıyoruz” denildi.

Faaliyetlerini savaş gemilerinin koruması altında sürdüren Fatih adlı gemi, Türkiye'nin ilk derin deniz sondaj gemisi.

Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz ve yeni keşfedilmiş hidrokarbon rezervleri bölgedeki “sınır” tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.