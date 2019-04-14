'Türkiye IMF'ye gitmek zorunda kalabilir'

ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı John Sitilides, ABD ve Türkiye arasında gerilime neden olan S-400 süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sitilides, "Trump Türkiye’yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok kesin konuştu. Türkiye bunu kaldıracak durumda değil. IMF'ye gitmek zorunda kalabilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı stratejist John Sitilides, Washington ile Türkiye arasında yükselen S-400 krizi, F-35’lerin durumu ve ekonomik ambargo konularında Amerika’nın Sesi’ne konuştu.

Sitilides, ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceğiyle ilgili “Amerika ve Türkiye hatta birçok açıdan NATO ittifakı ve Türkiye, kendi hedeflerine ulaşmak için birbirlerinden uzaklaşan yollara yönelmişe benziyor. İkili ilişkiler açısından bakarsak Amerika ve Türkiye'nin amaçlarının ve değerlerinin artan biçimde farklılaştığını görüyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da farklı hedeflerin peşindeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da hükümetinin ne yapacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Kimsenin fikri olduğunu da sanmıyorum” dedi.

‘IMF’DEN KREDİ ALMAK ZORUNDA KALABİLİR’

Sitilides ABD’den Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi görüp görmediğiyle ilgili soruyaysa şu yanıtı verdi:

Gördüğüm daha çok Amerikan savunma endüstrisini de olumsuz etkileyecek bir durum. Şöyle ki, Trump yönetimi Türkiye'yle olan F-35 savaş uçakları anlaşmasını sona erdirme konusunda çok ciddi. Arizona'daki üsse üç adet F-35 gönderildi. Türk pilotlarının da eğitimi sürüyor. Ancak Türkiye'ye teslim edilmedi bu uçaklar. Ve Ankara S-400 anlaşmasını hayata geçirirse teslim edileceklerini de sanmıyorum. F-35'lerin küresel tedarik zincirinde de sorunlar yaşanacak zira uçakların birçok parçasının ortak üretimi söz konusu. F-35 parçalarının Türkiye'de üretimi iptal edilirse bunun sonucunda dünyanın başka yerlerinde başka üretim merkezleri için arayış başlayacak, bu süreçte parça üretimleri de aksayacak ve mali kayıp yaşanacak.

Washington'ın başka mali önlemler alıp almayacağı yönündeki soruyu Stilides şöyle yanıtladı:

Başkan Trump Türkiye'yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok kesin konuştu. Türkiye bu tür yaptırımları kaldırabilecek durumda değil. Resmi olarak resesyona girerse, ekonomiyi kurtarmak için IMF'den kredi almak zorunda kalabilir. Kontroldan çıkmış bir enflasyon, denetimsiz bir işsizlik ve çok ciddi bir borç krizi kapıda. Bence ekonomik olarak Türkiye son 20 yılın en zayıf dönemini yaşıyor.”

Stilides "Suudi Arabistan’ın S-400 satın almaya yönelik ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Amerika, Suudi Arabistan’a da yaptırım uygular mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Hindistan gibi Amerikan teknolojisini tehlikeye sokmayacak ülkelerin S-400 alımlarını, Amerika bir dereceye kadar görmezden gelmeye hazır. Ancak Suudi Arabistan bir başka konu. Zira yanı başındaki İsrail’de Amerikan F-35’leri var. Bence ister Suudi Arabistan’da, ister Türkiye’de konuşlu olsun F-35 teknolojisini tehlikeye sokacak her türlü S-400 sistemi Amerika’nın kırmızı çizgisidir, hiçbir müttefikimizin geçmemesini tercih ederiz. Ülkelerin savunma hedefleri için başka çözümler bulmaya çalışmaya hazırız. Ancak F-35’lere karşı S-400’ler, hangi ülkede olursa olsun Amerika’nın kırmızı çizgisidir.

Stilides, Türkiye'nin S-400 sistemlerini alıp NATO'nun isteği doğrultusunda eğitim amaçlı kullanıma açıp açamayacağı yönündeki soruya da şu yanıtı verdi.