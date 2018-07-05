Türkiye ile Ukrayna savunmada işbirliği yapacak

Kiev rejiminin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna ile Türkiye'nin savunma sanayisinde işbirliği yapacağını açıkladı.

Ukrayna'daki faşist hükümetin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna ile Türkiye arasında savunma sanayisinde işbirliği yapılacağını açıkladı.

Konsey'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Ankara'da altıncısı yapılan Ukraya-Türkiye Askeri-Teknik Ortak Toplantıs'nda önemli anlaşmalar imzalandı.

Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ve Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı İgor Pavlovskiy'in birlikte yönettiği toplantıda yıl içerisinde iki ülke arasında ortak askeri-teknik alanlarda gerçekleştirilen projeler değerlendirildi.

İNSANSIZ SİLAH SİSTEMLERİNDE İŞBİRLİĞİ

Tarafların Ukrayna Savunma Bakanlığı'na haberleşme alanında ileri teknoloji ve yazılım transferi konusunda anlaştıklarının belirtildiği açıklamada, buna uygun bir off-set anlaşması imzalandığı bildirildi.

Toplantıda zırhlı araçlar, uzay ve uçak yapımı alanlarındaki projelerin tartışıldığını kaydeden açıklamada, "Taraflar insansız silah sistemleri alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, zırhlı araçlara yönelik yeni motor modellerinin geliştirilmesi için ortak bir tasarım bürosu oluşturulmasına karar verdiler" ifadeleri kullanıldı.

