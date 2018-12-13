Türkiye, 'devlete karşı suç' gerekçesiyle en çok tutuklu gazetecinin olduğu ülke

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin raporuna göre Türkiye ‘devlete karşı suç işlemek’ gerekçesiyle tutuklu bulunan en az 68 gazeteciyle dünyada basın özgürlüğünün en çok ihlal edildiği ülke oldu.

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) yayımladığı rapora göre, dünya çapında mesleğini yaptığı için tutuklanan gazetecilerin sayısı rekora doğru ilerliyor. Raporda, kayıtlı 251 tutuklu gazetecinin olduğuna yer veriliyor. Söz konusu tutuklu gazetecilerin yarısından fazlası ise Türkiye, Çin ve Mısır’da bulunuyor.

Euronews'tan Zehra Yıldız'ın haberine göre, raporu hazırlayan Elana Beiser, “Bu durum yeni bir trendmiş gibi görünüyor [...] Normal kabul ediliyor” ifadelerine yer verdi.

Raporda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, muhalif haberleri "fake news" (yanlış haber) olarak dile getirmesi nedeniyle eleştiriliyor.

Araştırmada ayrıca Filipinler ve Türkiye gibi ülkelerde, hükümet eleştirisinde bulunan gazetecilerin de sıklıkla "yanlış haber" yapmakla suçlandığına yer veriliyor.

Rapora göre Türkiye, "devlete karşı suç işlemek" gerekçesiyle tutuklu bulunan en az 68 gazeteciyle dünyada basın özgürlüğünün en çok ihlal edildiği ülke. Türkiye’nin ardından ise, 25 tutuklu gazeteciyle Mısır geliyor.