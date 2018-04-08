Türkiye destekli gruplardan Halep'in batı kırsalına sevkiyat

"Fırat Kalkanı" kapsamında Türkiye tarafından desteklenen ÖSO grupları, Halep'in batı kırsalında bulunan Daret İzze kasabasına güçlerini kaydırıyor.
Bölgeye gelen grupların Hey'et Tahrir'uş Şam'ın olası saldırısına karşı yerleşmekte olduğu söyleniyor.
El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam ile ÖSO grupları arasında 7 günlük ateşkes ilan edilmişti.
Cihatçı gruplar bölgenin kontrolü yüzünden uzun süredir iç çatışma yaşıyor.
İdlib'de gerçekleşen kaçırma ve suikast vakaları da bölgede gerilimi yükseltiyor.