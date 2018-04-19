Türkiye Barış Komitesi'nden 'Venezuela ile Dayanışma Günü' açıklaması

2015'ten beri "Venezuela'yla Dayanışma Eylemi Günü" olarak kutlanan 19 Nisan'da Türkiye Barış Komitesi bir açıklama yayınladı.

Komite, tüm barışsever güçleri Venezuela halkı ile dayanışmaya davet etti.

Türkiye Barış Komitesi'nin açıklaması şöyle;

Emperyalizm, Venezuela'dan elini çek!

Latin Amerika ülkelerinden Venezuela, uzun bir süredir ABD emperyalizminin hedef tahtasına yerleşmiş durumda.

Bilindiği gibi, Hugo Chávez'in başkan seçilmesinden bu yana bu ülkede yaşanan devrimci dönüşümler, hem bu ülkenin burjuvazisini hem de Latin Amerika ülkelerini arka bahçesi olarak gören ABD'yi başından beri rahatsız etti. Ancak halkçı iktidarı, darbe girişimleri de dahil olmak üzere çeşitli yollarla indirme çabaları sonuç vermedi.

Saldırılar, Chávez'in yaşamını yitirmesinin ardından başkan seçilen Nicolas Maduro döneminde de devam etti. Venezuela halkının büyük bir bölümünün desteğini alan hükümet, bu saldırılara karşı direnmeye devam ediyor.

Türkiye Barış Komitesi, 19 Nisan Venezuela ile dayanışma gününde, tüm barışsever güçleri, Venezuela halkı ile dayanışmaya davet ediyor.