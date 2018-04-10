Türkiye Barış Komitesi: Savaş ortamına karşı çıkılmalıdır

Türkiye Barış Komitesi'nden yapılan açıklamada yabancı bütün güçler, kontrollerindeki bölgeleri Suriye yönetimine devrederek ülkeyi terk etmeye çağrıldı. Açıklamada 'Yaşanan savaş ortamına karşı çıkılmalıdır. Halkımız, şiddetlenen savaş kışkırtıcılığına ve milliyetçiliğe boyun eğmemelidir. AKP ne yaparsa yapsın Türkiye halkının ağırlıklı eğilimi de barıştan yanadır' denildi.

Türkiye Barış Komitesi, Suriye bağlamında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Yaşanan savaş ortamına karşı çıkılmalıdır. Halkımız, şiddetlenen savaş kışkırtıcılığına ve milliyetçiliğe boyun eğmemelidir. AKP ne yaparsa yapsın Türkiye halkının ağırlıklı eğilimi de barıştan yanadır" denildi.

Türkiye Barış Komitesi açıklamasında Rusya, İran ve Türkiye arasında geçen hafta yapılan üçlü zirvenin, Türkiye'nin "saf değiştirmesi" anlamına gelmediğini vurguladı.

KAPİTALİST TÜRKİYE NATO'DAN UZAKLAŞAMAZ

Afrin operasyonuyla birlikte AKP hükümetinin, elini ABD ve diğer emperyalist ülkeler karşısında güçlendirdiğini, bu gelişmeyi bir koz olarak kullanarak emperyalist kampla daha sıkı pazarlık yapmayı hedeflediğini belirten komite, Türkiye kapitalizminin Batı ile ekonomik ilişkilerinin, kısa vadede kopamayacak denli güçlü olduğunu vurguladığı açıklamada, kapitalist Türkiye'nin Batı'dan ya da NATO'dan uzaklaşmasının olanaksız olduğunun altını çizdi.

İkisi de güçlü birer kapitalist ülke olan Rusya ve İran'ın oluşturduğu eksenin de, bu nedenle bir çözüm üretemeyeceği, ne Suriye'nin ne de başka bir ülkenin halkının kurtuluşu için çözüm olamayacağı belirtilen açıklamada, Akkuyu'da yapımına başlanan nükleer santralın yarattığı tehdide de değinilerek nükleer silahlanmanın tehlikesi vurgulandı.

KÜRT EMEKÇİLERİNİN GELECEĞİ EMPERYALİZME TESLİM EDİLEMEZ

Kürt milliyetçi hareketinin AKP hükümetine karşı, ABD ve onun başını çektiği emperyalizme yaslanmış durumda olduğuna işaret eden Türkiye Barış Komitesi, bu durumun Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki Kürt emekçilerinin geleceklerini emperyalizme teslim etmek anlamına geldiğini ve bu durumun kabul edilemeyeceğini vurguladı. ABD'nin emperyalist bir güce güvenilemeyeceğini, Afrin operasyonu vesilesiyle bir kez daha gösterdiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye halkının kurtuluşu, Suriye’nin bütünlüğünün korunmasından ve halkın kendi kaderini ellerine almasından geçmektedir. Suriye’nin iç işlerine müdahaleye bir son verilmeli, yabancı bütün güçler, kontrollerindeki bölgeleri Suriye yönetimine devrederek, ülkeyi terk etmelidir.

TÜRKİYE HALKININ AĞIRLIKLI EĞİLİMİ BARIŞTAN YANADIR

Yaşanan savaş ortamına karşı çıkılmalıdır. Halkımız, şiddetlenen savaş kışkırtıcılığına ve milliyetçiliğe boyun eğmemelidir. AKP ne yaparsa yapsın Türkiye halkının ağırlıklı eğilimi de barıştan yanadır. Sorun halkın ilerici, barışsever potansiyelinin yeterince örgütlü olmaması ve burjuva partileri tarafından baskılanmasıdır. Türkiye Barış Komitesi, halkı aydınlatmaya ve örgütlemeye katkıda bulunmaya devam edecektir."