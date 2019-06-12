Türkiye barış endeksinde geriledi

Ülkelerde iç barışı ölçen Küresel Barış Endeksi'nin açıkladığı 2019 verilerine göre Türkiye, Nikaragua ve Yemen'le birlikte 'durumu kötüleşen ülkeler' arasında yer aldı.

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) 2019 yılına dair Küresel Barış Endeksi raporunu açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre raporda Türkiye, bir önceki yıla göre üç sıra gerileyerek 163 ülke arasında 152'inci oldu. Türkiye, Sudan'ın bir puan gerisinde yer aldı.

İzlanda ilk sırada yer alarak 11 kez üst üste birinci oldu. Listenin sonuncusu ise bu yıl Afganistan oldu.

Raporda şiddetin dünya genelinde yol açtığı yıllık harcama 12 milyar 500 bin avro olarak açıklandı.

SİLAHLANMA GERİLEDİ AMA BARIŞ ORTAMI KALICI DEĞİL

Raporda 2013 yılından bu yana dünya genelinde silahlanmanın azaldığı belirtilirken, 106 ülkede silahlanma geriledi.

IEP kurucusu Steve Killelea, dünya genelinde azalan şiddet ve silahlanmanın kalıcı olmayabileceğini belirtti. Killelea, "Son yıllarda Irak ve Suriye'ye hakim olan çatışmalar azalırken, Yemen, Nikaragua ve Türkiye'de yeni çatışma ortamları oluşuyor" dedi.