'Türkiye Akdeniz'de enerji şirketlerini korkutmaya çalışıyor'

Türkiye ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon alanında sondaj yapmak isteyen enerji şirketlerine baskıda bulunduğu öne sürüldü. MED7 adlı Akdeniz ülkeleri zirvesi öncesinde Türkiye'nin bölgeye yönelik hamlelerini yoğunlaştırmasına dikkat çekildi.

Kıbrıs'ta yayın yapan Fileleftheros gazetesinin haberine göre Akdeniz'de sondaj çalışması yapmak isteyen enerji şirketleri, Türkiye ve Kıbrıs'ın karşılıklı engelleme politikaları "arasında kalmış" durumda.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz bölgesinde askeri tatbikatları, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin yeni araştırmaları ve sondaj ilanı ile Kıbrıs yönetiminin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne (MEB) müdahalede bulunarak, bu bölgede faaliyet gösteren şirketleri “korkutmaya çalıştığını” öne sürüldü.

Türkiye’nin, Akdeniz’e kıyısı olan 7 Avrupa Birliği üyesi ülkenin(Portekiz, Fransa, İspanya, İtalya, Malta, Yunanistan, Güney Kıbrıs) oluşturduğu MED7 adlı oluşumun bu hafta gerçekleştireceği 5’inci zirvesi öncesinde Kıbrıs, Yunan hükümetlerine ve Kıbrıs MEB'inde faaliyet gösteren şirketlerin ülkelerine “araştırmalarını sonuna kadar götürürlerse bunun bir bedeli olacağı mesajı vermek istediği” yorumu yapıldı. “Türk Deniz Kuvvetleri’nin ve araştırma gemilerinin Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki eylemlerinin, Türkiye’nin bu çabasını güçlendirdiği” vurgusu yapıldı.

Zirve çerçevesinde Fransa ve İtalya devlet başkanlarının Kıbrıs Başkanı Nikos Anastasiadis’le Total ve Eni şirketlerinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini görüşeceği, Anastasiadis’in de bu temaslarda Enerji ve Güvenlik konularını öne çıkaracağı kaydedildi.

Haberde Kıbrıs yönetiminin hidrokarbon alanında faaliyet gösteren ve Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj yapmak isteyen şirketlere Türkiye ile işbirliği yapmamaları için mektup gönderdiği belirtilerek, “edindiğimiz bilgile göre Türkiye, enerji projelerini destekleyecek şirket bulmakta sorun yaşayacak” ifadesine yer verildi.