Türk gemileri İran tankerine yanaştı iddiası

Rusya kaynaklı Sputnik International’da yer alan bir habere göre eski adı Grace 1 olan Adrian Darya 1 adındaki İran tankerinin taşıdığı yük Türkiye’ye ait tankerlere boşaltıldı.

Tanker Cebelitarık’da İngiltere tarafından alıkonulmuştu. Tankerin İngilizler tarafından bırakılmasının ardından ABD gemi hakkında yakalama kararını açıklamıştı.

Tankerin dün rotasını İskenderun limanı olarak belirlemesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tankerin Lübnan’a gideceğini söylemişti ancak kısa bir süre sonra bu iddia Lübnan’lı yetkililer tarafından yalanlanmıştı.

Sputnik International’ın iddiasını dayandırdığı kaynak, “Birkaç Türk petrol tankeri, Adrian Darya'nın boşaltılması ve petrolün Türk gemilerine nakledilmesi için Mersin limanının yakınında bulunan İran petrol tankeriyle yaklaşıyor” dedi.

Global gemi takip kaynağı MarineTraffic'in Adrian Darya’nın mürettebatının Tescilli Hedefini Otomatik Tanımlama Sisteminde Türkiye’de İskenderun olarak değiştirdiğini daha önce belirtmişti.

#ADRIANDARYA1 has added a new destination; the (Bay of) Iskenderun, Turkey. Stay updated about her status by setting up notifications via #marinetraffichttps://t.co/04VsLxLNFU

— MarineTraffic (@MarineTraffic) August 30, 2019