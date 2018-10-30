Tunus'taki intihar bombacısının kimliği şaşırttı

Tunus’un başkentinde dün üzerindeki bombayı infilak ettirerek intihar saldırısı düzenleyen kadının ‘aşırılıkçı’ değil üniversite mezunu bir işsiz olduğu açıklandı.

Tunus’un başkentinin en işlek caddesinde dün üzerindeki patlayıcıları infilak ettirerek intihar eden ve çevredeki 15 polis ve iki gencin yaralanmasına yol açan kişinin üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan genç bir kadın olduğu bildirildi.

AFP’nin haberine göre, soruşturmayı yürüten savcılıktan yapılan açıklamada, intihar eden Mna Guebla adlı 30 yaşındaki kadının İngilizce işletme okuduğu ve iş bulamadığı, “aşırılıkçı” olduğuna dair bir bilgi bulunmadığı belirtildi. Guebla’nın mezun olduğu alanla ilgili iş bulamadığı için zaman zaman ailesine yardım etmek üzere çobanlık yaptığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan kimse olmadığı açıklanırken, yaralananların durumlarının ağır olmadığı belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi dün yaptığı açıklamada olayın "terör saldırısı" olduğunu söylemişti.

Dünkü intihar saldırısı ülkede 2015 Kasımı’nda 12 güvenlik görevlisinin öldüğü IŞİD saldırısından sonra gerçekleşen ilk bombalı saldırı oldu.

Ülkede bombalı saldırıların yoğunlaştığı 2015’in Haziran ayında da bir öğrenci tarafından 30 İngiliz vatandaşının içinde olduğu 38 kişinin ölümüne yol açan bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Aynı yılın Mart ayında başkentte bir müzeye düzenlenen saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmişti. Bu saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Tunus 2015 Kasımı’ndaki saldırının ardından ilan edilen OHAL’le yönetiliyor. Gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde siyasi gerilimin arttığı ülkede OHAL son olarak 6 Kasım’a dek uzatılmıştı.