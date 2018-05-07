Tunus'ta yerel seçim tamamlandı

Tunus yerel seçimlerinde oy verme işlemi dün akşam tamamlandı. İslamcı Ennahda Partisi galibiyetini ilan etti.

Tunus'ta dün gerçekleşen yerel seçimlerde, İslamcı Ennahda Partisi, seküler Nida Tunus Partisi karşısında galibiyetini ilan etti.

Seçim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre ise, seçimlere katılım yüzde 33,7'de kaldı.

BÜYÜK KOALİSYON SÜRECEK

Oy sandıkları kapandıktan sonra Reuters'a açıklama yapan Ennahda Partisi yetkilisi Lotfi Zitoun, rakip parti Nida Tunus'u yüzde 5 ile geçtiklerini kaydetti.

Ennahda Sözcüsü İmed Khemiri ise, Nida Tunus ve Ennahda arasındaki "büyük koalisyon" hükümetinin istikrarını koruyacaklarını belirtti. Parti genel merkezinin önünde toplanan kalabalığa yaptığı açıklamada, Khemiri, "koalisyon ortağımızla kosensüsü koruyacağız" ifadesini kullandı.

Ekonomik darboğazın derinleştiği Tunus'ta oylamaya katılımın az olmasının, insanların mevcut siyasi yapıdan umudunu kesmesinin işareti olduğu düşünülüyor.