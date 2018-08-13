Tunus’ta kadınlara eşit miras hakkı önerisine şeriatçılar tepki gösterdi

Tunus Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi ülkedeki şeriatçı grupların muhalefetine rağmen kadınlara eşit miras hakkı getiren yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Tunus’ta kadınların eşit miras hakkının gündeme gelmesi ülkedeki şeriatçıların tepkisini çekmişti. Şeriatçı gruplar, kadınların eşit miras hakkından faydalanmaması için Cumartesi günü parlamento önünde kalabalık bir eylem düzenlemişti.

Tunus'ta hali hazırda geçerli olan İslami yasaya göre kadınlar erkeklerin aldığı mirasın yarısını alabiliyor.

Tunus Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi bugün kadınların eşit miras hakkından faydalanabilmesini sağlayacak olan yasa tasarısını parlamentoya sundu. Fakat bu yasa tasarısına göre isteyen aileler şeri hukuka göre miras paylaşımı yapmayı sürdürebilecek.

Tunus’ta geçtiğimiz sene kadınlar Müslüman olmayan erkeklerle evlenebilme hakkı kazanmıştı.