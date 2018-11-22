Tunus’ta IMF politikalarına karşı 650 bin kamu emekçisi grevde

Tunus’ta hükümetin IMF’yi gerekçe göstererek ücretlerde artışı kabul etmemesi üzerine 650 bin kamu emekçisi bugün greve çıktı.

Tunus’ta hükümetin kamu harcamalarını kısma konusunda IMF politikalarına karşı kamu emekçileri bugün grev yapıyor.

Yaklaşık 650 bin kamu emekçisinin katıldığı grev ülkedeki en büyük sendika olan Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) tarafından düzenleniyor.

Grev nedeniyle okullarda, üniversitelerde, bakanlık ve belediye binalarında hizmet verilmezken hastanelerde yalnızca acil hastalara bakılıyor.

Grevin son beş yılda Tunus’ta düzenlenen en yaygın katılımlı grev olduğu belirtiliyor.

Kasım ayı başında Uluslararası Para Fonu (IMF) Tunus hükümetine kamu çalışanlarının ücretlerini kısma çağrısında bulunmuştu.

SENDİKA BAŞKANI: HÜKÜMET BOŞ MİDELERİN DEVRİMİNİ GÖRECEK

Reuters’ın haberine göre UGTT sendikası başkanı Nureddin Tabbubi yaptığı açıklamada “Artan enflasyon ve düşük yaşam standartları gözönüne alındığında durum çok tehlikeli. Hükümet yakın zamanda aç ve boş midelerin devrimini görecek” dedi.

SON KARARI HÜKÜMET DEĞİL IMF VERİYOR

Hükümetle yapılan ücret pazarlıklarında sonuca ulaşılamadığını belirten sendika başkanı Tabbubi, asıl kararı verenin hükümet değil IMF olduğunu söyledi.

Tunus 2016’nın aralık ayında IMF ile anlaşmış, 2,8 milyar dolarlık borç karşılığında kamu bütçesinde kısıtlamalara gitme sözü vermişti. IMF, Tunus hükümetinin kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapmaması konusunda ay başındaki pazarlıklarda baskıda bulunmuştu.

Tunus hükümeti Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının yüzde 15,5’ine denk gelen kamu çalışanlarının maaşını 2020 yılında yüzde 12,5’e indirmeyi planlıyor.