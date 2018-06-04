Tunus'ta göçmen teknesi battı, en az 48 kişi yaşamını yitirdi

Tunus açıklarında 180 göçmeni taşıyan tekne battı, en az 48 kişinin yaşamını yitirdiği, 68 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının sabah devam edeceği bildirildi.

Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 48 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tunus'un Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası'ndan 5 mil açıkta batan ve yasadışı göçmenleri taşıyan teknede yaşamını yitirenlerin sayısının 48’e yükseldiği açıklandı.

Tunus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deniz kuvvetleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 68 göçmenin kurtarıldığı belirtilirken gece saatlerinde ara verilen kurtarma çalışmalarının sabah devam edeceği bildirildi.

Güvenlik yetkilileri teknenin 180 göçmeni taşıdığını ve göçmenlerden 80'inin diğer Afrika ülkelerinin yurttaşı olduğunu açıkladı.

Tekne İtalya'nın Sicilya Adası'na gidiyordu.