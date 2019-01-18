Tunus'ta ekonomik sorunlar artıyor: Genel grev gerçekleştirildi

Tunus'ta enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 7,5 oldu. İşsizliğin yüzde 15 olduğu ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle genel grev gerçekleştirildi.

Ekonomik sorunlarla boğuşan Tunus'ta işsizlik yüzde 15'e yükseldi. Üniversite mezunları arasında işsizlik yüzde 30'a varırken, enflasyon 30 yılın zirvesine çıkarak yüzde 7,5 oldu.

Tunus'un para biriminin değer kaybetmesiyle birlikte yüksek enflasyonun ülkede yoksulluğu artırdığı bildiriliyor.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), 2 milyon kişinin istihdam edildiği kamuda ve devlete ait şirketlerde çalışanların ücretlerinin artırılması için talepte bulundu.

GENEL GREV KARARI ALINDI

Hükümetten bu talebe olumlu karşılık gelmezken, ekonomik sorunların artması üzerine genel grev kararı alındı.

AP'nin haberine göre genel grevle birlikte Tunus'un en büyük havaalanı kapandı, uçuşlar iptal edildi.

Ülkede okullar, limanlar, toplu taşıma, hastaneler ve diğer kamu servisleri de grev sebebiyle durdurulurken, hükümetin grevin engellenmesi için girişimleri başarısız oldu.

IMF ÜCRET ARTIŞINA KARŞI

Eyleme katılanlara seslenen UGTT Başkanı Noureddine Tabboubi, hükümetin çalışanları ihmal ettiğini ve enflasyon sebebiyle alım güçlerinin düştüğünü ifade etti.

IMF, Tunus hükümetine ücretleri dondurması için çağrıda bulunurken, ülkeye başka kemer sıkma politikaları da öneriliyor.

Tunus hükümeti ücret artışına yanaşmazken, hükümet yetkilileri daha fazla kredi alınmasının söz konusu olabileceğini söylüyor.