Tunuslu imamlardan açıklama: Hac parasıyla Suudi savaşları finanse ediliyor

Tunuslu İmamlar Birliği, Suudi Arabistan'a karşı açıklama yaparak, Suudilerin Hac'a verilen paralarla kendi savaşlarını finanse ettiğini duyurdu.

Tunuslu İmamlar Birliği, ülkenin Baş Müftü'süne çağrıda bulunarak, Hac ziyaretlerine karşı açıklama yapılmasını talep etti.

Suudi Arabistan'ın Hac'dan yüksek para aldığını ilan eden imamlar, bu parayla Suudi Arabistan'ın kendi savaşlarını finanse ettiğini belirtti.

Birliğin genel sekreteri Fadıl Aşur, "Bu parayı Tunus halkının durumunu iyileştirmek için kullanmamız daha iyi olur" diye konuştu.

Açıklamada Suudi Arabistan'ın Hac paralarıyla Suriye ve Yemen'e karşı savaşının parasını ödediği bildirildi.

Tunus Diyanet İşleri Bakanlığı açıklamasında bu yıl 236 bin Hac başvurusu olduğu söylenmişti. 236 bin başvuruya karşın Tunus'un gönderebildiği kişi sayısı 10 bin 892.