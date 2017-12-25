Tunus Dışişleri Bakanı: BAE'den özür bekliyoruz

Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi, BAE'nin Tunuslu kadınlara vize kısıtlaması kararı üzerine, Tunus'un BAE'den "resmi bir özür beklediğini" söyledi.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, özel bir radyo kanalında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tunuslu kadınlara getirdiği vize kısıtlaması ve Tunus'un Emirates Havayolları'na ait tüm uçuşları durdurması hakkında konuştu.

Cihinavi, "BAE yetkilileri, benimle iletişime geçti ve özürlerini sundu. Ancak, Tunus (BAE'den) resmi olarak özür bekliyor. Tunus kamuoyu bunu istiyor" dedi.

BAE'nin kararı öncesinde Tunus'u bilgilendirmesi gerektiğini aktaran Cihinavi, "BAE'nin yaptığı uygulamanın, yolcular arasında ayrım yapmanın hukuk dışı olduğunu" söyledi.

Cihinavi, BAE'nin vize kısıtlaması kararının arkasında aldıkları istihbarat olabileceğini ancak, kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.