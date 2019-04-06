Tüm İşçilerin Militan Cephesi PAME 20 yaşında

Yunanistan'da bölgesel ve genel sendikalar, federayonlar ve sendikacıların bir araya gelmesiyle sınıf eksenli bir işçi hareketini yaratmak için oluşturulan Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME)'nin geçtiğimiz günlerde 20'nci kuruluş yıldönümü idi. TKP Emek Merkezi de PAME'ye sınıf dayanışmasını vurgulayan bir selamlama iletti.

Tekellerin taleplerine, AB yönergelerine, sendikaların birer işletmeye dönüşmesine, patronlar ve hükümet tarafından yönlendirilen sendikacılığın asalak eylemlerine karşı bir yanıt niteliğini taşıyan PAME'nin 3 Nisan 1999'daki kuruluşu, ciddi bir kavganın eseri olmuştu.

Yirmi yıl boyunca Yunanistan'da büyük eylemler, grevler, işçilerin müdahaleleri PAME'nin izini taşıdı. Kapitalizmin bugün on yılı bulmuş son krizi süresince hem işçi sınıfın tüm kesimlerini kapsayan bir dayanışma örgütlendi, hem de iş yerlerinde büyük mücadeleler verildi.

Kuruluşu NATO'nun Yugoslavya'ya müdahalesine denk gelen PAME, başlangıçtan beri emperyalizm karşıtı bir karaktere sahipti. Yirmi yılın sonunda artık, Yunanistan'da her direnişte, her mücadelede "iyi ki PAME var!" sözleri duyulabiliyor.

PAME bugün özellikle genç işçilere, üretim sürecine kriz koşullarında dahil olmuş işçilere, kırıntılarla yaşamayı reddetmeleri, emekçi hareketinin tarihiyle tanışmaları, örgütlenmeleri ve hak ettikleri hayatı yaşamaları için çağrıda bulunuyor.

TKP Emek Merkezi de mücadelelerinin yirminci yılı için PAME yönetimine bir mesaj ileti.

Mesajda şunlar dile getirildi: