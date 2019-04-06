Tüm İşçilerin Militan Cephesi PAME 20 yaşında

Tekellerin taleplerine, AB yönergelerine, sendikaların birer işletmeye dönüşmesine, patronlar ve hükümet tarafından yönlendirilen sendikacılığın asalak eylemlerine karşı bir yanıt niteliğini taşıyan PAME'nin 3 Nisan 1999'daki kuruluşu, ciddi bir kavganın eseri olmuştu.
Yirmi yıl boyunca Yunanistan'da büyük eylemler, grevler, işçilerin müdahaleleri PAME'nin izini taşıdı. Kapitalizmin bugün on yılı bulmuş son krizi süresince hem işçi sınıfın tüm kesimlerini kapsayan bir dayanışma örgütlendi, hem de iş yerlerinde büyük mücadeleler verildi.
Kuruluşu NATO'nun Yugoslavya'ya müdahalesine denk gelen PAME, başlangıçtan beri emperyalizm karşıtı bir karaktere sahipti. Yirmi yılın sonunda artık, Yunanistan'da her direnişte, her mücadelede "iyi ki PAME var!" sözleri duyulabiliyor.
PAME bugün özellikle genç işçilere, üretim sürecine kriz koşullarında dahil olmuş işçilere, kırıntılarla yaşamayı reddetmeleri, emekçi hareketinin tarihiyle tanışmaları, örgütlenmeleri ve hak ettikleri hayatı yaşamaları için çağrıda bulunuyor.
TKP Emek Merkezi de mücadelelerinin yirminci yılı için PAME yönetimine bir mesaj ileti.
Mesajda şunlar dile getirildi:
20. YILINDA PAME'Yİ ve MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUZ!
Yunanistan'da kurulduğu 1999 yılından beri PAME, işçi hareketi içerisinde sınıf çıkarlarını savunan bir odağın yaratılması için verilen mücadelenin öncülüğünü yapıyor. PAME bir yandan hükümetlerin neo-liberal saldırılarına karşı işçi sınıfının temel kazanımlarının korunması için mücadele ederken bir yandan da hükümet ve patron güdümlü sendikacılığı mahkum ederek karşısına alıyor.
PAME deneyiminin 20 yıl boyunca, dünya işçi hareketine gösterdiği bir diğer gerçek, sınıfın kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen mücadelenin ancak siyasi bir eksen ve içerikle başarıya ulaşabileceği olmuştur.
İşçi sınıfının sorunlarının bugün dünyada kapitalizmin içerisinde olduğu krizden ve emperyalist sistemin saldırgan yönelimlerinden bağımsız düşünülemeyeceği açıktır. Bu açıdan Avrupa Birliği ve NATO, birbirini tamamlayan işlevler görmekte ve her türlü yıkım politikalarının taşıyıcısı olmaktadırlar.
PAME, dünyanın birçok ülkesinde emperyalizm ve kanlı örgütlerinin saldırılarına karşı mücadele eden sendikalar ve emek örgütleriyle dayanışma içerisinde anti-kapitalist bir cephenin örülmesinde başat rol oynamaktadır. PAME, emperyalist odakların belirlenimindeki sendikal konfederasyonlar ve federasyonların işçi hareketi üzerindeki bozucu etkisine karşı, üyesi olduğu Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) içerisindeki rolü ile farklı ve sınıf eksenli (class-oriented) bir sendikal hareketi güçlendiriyor.
PAME'nin yıllardır taviz vermeden sürdürdüğü bu mücadeleyi önemsiyor ve amaçlarını paylaşıyoruz. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Emek Merkezi olarak benzer bir mücadele hattını Türkiye'de işçi sınıfının ihtiyaçları doğrultusunda ve mücadelesini güçlendirmek için yaptığımız çalışmalarla örmeyi hedefliyoruz.
TKP Emek Merkezi, PAME'nin 20. mücadele yılını kutlamakta ve PAME'ye yoldaşça dayanışma duygularını iletmektedir.
Yaşasın PAME'nin 20. yılı!
Yaşasın sınıf dayanışması!
TKP Emek Merkezi