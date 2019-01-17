Tüm dünyada öğretmenler ayakta!

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles’ta öğretmenlerin grevi Amerikan halkının desteğini de alarak devam ederken aynı günlerde Yunanistan’ın başkenti Atina’da yeni istihdam koşullarını protesto eden öğretmenlere polis saldırdı. 2018 yılından beri Büyük Britanya ve İran’da da öğretmen grevleri ve eylemleri devam ediyor.

ABD, Yunanistan, Büyük Britanya ve İran'da öğretmenler grev ve eylemlerini sürdürüyor.

YUNANİSTAN'DA SÜRELİ SÖZLEŞMEYLE İSTİHDAMA TEPKİ

Yunanistan'da geçen hafta SYRIZA hükümetinin öğretmen istihdam politikalarında yapacağı değişikliğe ilişkin açıklamasından sonra sendikalar aracılığıyla, 11 Ocak Cuma günü ulusal ölçekte bir genel grev ve başkent Atina’da kitlesel bir eylem gerçekleştirildi. Kortej Başbakanlık binasına ulaştığında polis, eylemcilere işaret fişekleri ve gaz bombalarıyla saldırdı. Saldırıda, Tüm İşçilerin Militan Cephesi'ne (PAME) bağlı Öğretmenler Sendikaları Ulusal Genel Sekreteri Theodora Drimala ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) milletvekili Giannis Delis de yaralandı. Öğretmenler SYRIZA hükümetinin emek karşıtı saldırılarına 14 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirdikleri yeni bir ulusal genel grevle yanıt verdiler.

SYRIZA hükümetinin öğretmen işe alımında getirdiği yeni sistem, okullarda süreli sözleşmelerle öğretmen çalıştırılmasını getiriyor. Bu sisteme geçildiğinde Yunanistan’da binlerce öğretmenin iş güvencesini kaybedeceği öngörülüyor.

ABD'DE KAMUCU EĞİTİM İÇİN EYLEMDELER

Özel sektör istihdamının tipik örneklerinden olan süreli sözleşmeyle çalıştırma sistemi eğitimin piyasalaştırılması saldırılarının ilk sıralarında yer alıyor. ABD’nin Los Angeles kentinde onbinlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen eylemle gündemlere düşen öğretmen grevi de aslında benzer bir saldırı karşısında ortaya çıkan tepkinin sonuçları.

Los Angeles öğretmenlerinin grevini örgütleyen Los Angeles Öğretmenler Birliği (UTLA) sendikası, eylemlerini “Özelleştirmelere son. Kamucu eğitimi savun!” sloganıyla yürütüyor. Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL), kendi üyelerinin de içerisinde olduğu öğretmen grevleriyle ilgili yaptığı açıklamada yaşanan süreci özetledi. PSL’in verdiği bilgiye göre süreç, Mayıs 2018’de Los Angeles Eğitim Kurulu'nun başına yatırımcı bir banker olan Austin Beutner’in atanmasıyla başladı. Sınıfsal yöneliminin hakkını hızla veren Beutner’in sorumlu olduğu bölgede eğitimin piyasalaşmasına dönük olarak özelleştirme danışmanlığı şirketleri ile çalışmaya başladığı belirtiliyor. UTLA üyeleri Beutner ve danışmanlarının dayatmaya çalıştığı özelleştirmelere karşı yürüttükleri pazarlıklar sonucunda anlaşmazlığa varılınca, mücadelelerini grev direnişi ve diğer eylemlerle sürdürüyorlar.

BÜYÜK BRİTANYA'DA ÖZELLEŞTİRME SALDIRISINA KARŞI GREVLER

Eğitimde özelleştirme saldırısına karşı bir başka mücadele de Büyük Britanya’da sürüyor. 2018’in yaz aylarından itibaren, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da örgütlü öğretmenler sendikası NASUWT, neredeyse aylık aralıklarla farklı bölgelerde 5 ila 6 günlük grevler gerçekleştiriyor.

Büyük Britanya’da öğretmenleri greve götüren gündemlerin başında da yine piyasalaşma politikalarından olan, ücretlendirmeye yansıtılan performans değerlendirme sistemi geliyor. Eğitime ayrılan bütçenin daraltılması da mücadele başlıklarından bir tanesi.

İRAN'DA SENDİKALAŞMA MÜCADELESİ

Diğer yandan, benzeri piyasalaşma saldırılarının çok daha derin yaşanan bir başka örneği de İranlı öğretmenler oluşturuyor. Geçtiğimiz yılın sonbahar aylarında, öğretmen ücretlerinin iyileştirilmesi, anayasada yer aldığı biçimiyle ücretsiz eğitimin bir hak olarak güvenceye alınması, okulların bakımına bütçe ayrılması ve özelleştirmelerin durdurulması talepleriyle grev yapan öğretmenler baskı ve tutuklamalarla karşılaştılar.

Hâlâ en az on beş öğretmenin tutuklu olduğu söylenen İran’da bu temel taleplerin yanı sıra, sendikalaşma ve örgütlenme hakları için de mücadele sürüyor.

Son olarak, tüm bu örneklerin her birinin Türkiye’de de birebir karşılığının bulunduğunu hatırlatmak gerekiyor. Özellikle AKP dönemimde derinleştiği biçimiyle Türkiye’de de öğretmenler eğitimin özelleştirilmesi, iş güvencelerinin kaybedilmesi, mesleki itibar yitimi, yoksullaşma ve örgütsüzleşme tehditi altında mücadele veriyorlar.

Kaynaklar:

https://www.liberationnews.org/solidarity-statement-education-workers-na...

https://pamehellas.gr/the-greek-government-attacked-against-teachers-dem...

https://www.nasuwt.org.uk/article-listing/west-bromwich-teachers-to-stri...

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/01/iran-teachers-protest...

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3953