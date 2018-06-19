Trump'tan yeni icat: Silahlı uzay gücü kurulacak

ABD Başkanı Donald Trump dün Pentagon'a, 'uzaydaki Amerikan egemenliğini korumak için', ABD ordusuna bağlı bir 'uzay gücü' kurulması direktifini vereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'daki Ulusal Uzay Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamayla ABD ordusuna bağlı yeni bir "Uzay Gücü" kolunun oluşturulması talimatını verdi. Trump, "Konu Amerika'nın güvenliği olunca, uzayda sadece bir Amerikan varlığının olması yetmez. Bizim uzayda Amerikan egemenliğine ihtiyacımız var. Çok önemli" diye konuştu.

"Silahlı kuvvetlerin altıncı kolu olarak bir Uzay Gücü kurulması için gerekli sürecin derhal başlatılması konusunda Savunma Bakanlığı'na talimat veriyorum" diyen Trump, "Bu büyük bir adım. Hava kuvvetlerimiz olacak, ayrıca uzay kuvvetlerimiz olacak; ayrı fakat eşit" ifadelerini kullandı.

GENERALLER 'UZAY GÜCÜ' İSTEMİYOR

Trump'ın sosyal medyada alay konusu olan açıklamasına ilişkin görüş bildiren Demokrat Parti Florida Senatörü Cape Canaveral ise, ABD Başkanı'nın direktifine generallerin itiraz ettiğini belirtti.

"Başkan bugün bir ABD generaline ordunun yeni altıncı kolu olarak bir Uzay Gücü kurulmasını söyledi. Ancak generaller bana bunu istemediklerini söylüyor" diyen Canaveral, "Ne mutlu ki, başkan Kongre onayı olmadan böyle bir şey yapamaz çünkü Hava Kuvvetleri'ni bölmenin zamanı değil. Pek çok önemli operasyon etkilenir" açıklamasında bulundu.

