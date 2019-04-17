Trump'tan Yemen için şaşırtmayan karar

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını "gereksiz" olarak niteleyip reddetti.

Trump, söz konusu girişimin "Amerikan dış politikası için tehlikeli olduğunu" savundu.

Trump, mektubunda veto gerekçesini, "Bu yasa tasarısı, benim anayasal otoritemi zayıflatmak için yapılan gereksiz ve tehlikeli bir girişimdir, Amerikan vatandaşlarının ve askeri personelinin hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Bu tasarı aynı zamanda Amerikan dış politikasına da zarar verebilir." ifadesiyle açıkladı.