Trump'tan UFO açıklaması: 'Her şey mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, gizli bir ABD üssünde UFO enkazı saklandığı iddiasını yalanladı, aynı zamanda 'Her şey mümkün' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, UFO iddialarına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

UFO'lara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bu konuya fazla girmek istemiyorum. Fakat kişisel olarak bu konuda şüpheliyim" dedi.

Trump, "Her şeyin mümkün olduğunu" söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Trump, "Demek istediğim şu, bunun (UFO gördükleri) üzerine yemin eden insanlar var, değil mi? Pilotlar geliyor ve bunu söylüyorlar. Bu pilotlar bu hususi dünyayla pek ilgili pilotlar da değiller. Ancak bazı şeyler gördüğünü söyleyen insanlar var" diye konuştu.

Gizli bir ABD üssünde UFO enkazı saklandığı iddiasını yalanlayan Trump, aynı zamanda "Her şey mümkün" dedi.