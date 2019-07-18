Trump'tan Türkiye'ye yaptırım konusunda kafa karıştıran sözler

ABD Başkanı Trump, gazetecilerin 'Türkiye’ye yaptırım olacak mı' sorusuna 'Şu anda buna bakmıyoruz' diye yanıt verdi. Daha sonra ise yaptırım konusunda henüz karar vermediklerini ifade ederek 'Buna bakıyoruz. Ne yapacağımızı göreceğiz' dedi.

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