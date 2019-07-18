Trump'tan Türkiye'ye yaptırım konusunda kafa karıştıran sözler

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Türkiye’ye Rusya’dan S-400 satın alması konusunda halihazırda bir yaptırım arayışında olmadığını ifade etti.
Oval Ofis'te gazetecilerin Türkiye'ye S-400 satın alması üzerine yaptırım uygulamayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Trump "Hayır şu anda buna bakmıyoruz" dedi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi öncesi Oval Ofis'te gazetecilere yeniden açıklamalarda bulunan Trump, Türkiye'ye yaptırımları olasılık dışı mı bıraktıklarının sorulması üzerine "Birçok nedenden ötürü bu çok çok zor bir durum. Bu yüzden buna bakıyoruz. Ne yapacağımızı göreceğiz. Bunları henüz duyurmadık" diye konuştu.
ABD Savunma Bakanlığı dün Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya aldığını açıklamış, bu karar Beyaz Saray tarafından onaylanmıştı. ABD'nin Türkiye'ye CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamında yaptırım uygulayıp uygulamayacağı tartışılıyor.