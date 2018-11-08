Trump'tan Türkiye ve Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda gelecek hafta Kongre ile görüşeceğini belirterek, 'Bu konuda güçlü bir fikir oluşturuyorum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ara seçimleri sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği ilk basın toplantısında, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruya yanıt verdi.

"Bu konu üzerine gelecek hafta çalışacağız, Kongre’yle yakın bir çalışma içerisindeyiz" diyen Trump, "Birlikte çalışıyoruz, hepsi yetenekli insanlar. Türkiye ve Suudi Arabistan’la birlikte çalışıyoruz. Bu konuda güçlü bir fikir oluşturuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye, İran'a yönelik yaptırım paketinde muafiyet tanınmasına ilişkin ise, “ABD tarihindeki en büyük yaptırımları uyguladık. Fakat bazı ülkelere süre verdim, çünkü talepte bulundular. Bunu yaptım, çünkü petrol fiyatlarının varil başına 100 veya 150 dolara çıkmasını istemiyorum. Çünkü fiyatları aşağı çekiyorum. Eğer bakarsanız, petrol fiyatlarının aşağı düştüğünü görürsünüz" dedi.