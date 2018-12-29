Trump’tan ticaret geriliminde ‘büyük ilerleme’ mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ticaret anlaşmasında ‘büyük ilerleme’ kaydedildiğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi ise iki ülkeden heyetlerin en kısa sürede bir anlaşmaya varmalarını umduğunu belirtti.

ABD ile Çin arasında 2018’e damgasını vuran ticaret geriliminde 1 Aralık itibariyle başlayan 90 günlük “ateşkes”te bugün uzlaşma mesajı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile “uzun ve çok iyi bir telefon görüşmesi” yaptığını belirterek iki ülke arasında olası bir ticaret anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Trump mesajında “Çin Devlet Başkanı Şi ile biraz önce uzun ve çok iyi bir telefon görüşmesi yaptım. Anlaşma çok iyi ilerliyor. Eğer anlaşmaya varılırsa, bu tüm konuları, alanları, ihtilaf unsurlarını içeren çok kapsamlı bir anlaşma olacak. Büyük ilerleme sağlanıyor” dedi.

Çin devlet medyası da Şi ile Trump’ın bugün görüştüklerini bildirdi. Buna göre Çin Devlet Başkanı görüşme sonrası yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin Trump ile varılan konsensüsün yürütmesi konusunda çalıştıklarını dile getirdi.

Xinhua haber ajansı Şi’nin “Umarım iki ülkeden ekipler orta yolda buluşacak, çok çalışacak ve karşılıklı yarar sağlayan ve dünyanın yararına olan bir anlaşmaya en kısa sürede varmak için uğraşacak” dediğini aktardı.