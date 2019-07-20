Trump'tan tanker krizine ilişkin açıklama: İngiltere ile görüşeceğiz

Beyaz Saray'ın bahçesinde basın toplantısı yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın el koyduğu İngiliz tankere ilişkin 'İran sadece sorun yaratıyor, bu konuyu İngiltere ile konuşacağız' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında İran'ın Hürmüz Boğaz'ında İngiltere'nin tankerine el koymasına ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, "İran sadece sorun yaratıyor, bu konuyu İngiltere ile konuşacağız" dedi.

"Olaya bir veya iki tankerin karıştığını" belirten Trump, durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis de bir yazılı açıklama yayımlayarak Hürmüz Boğazı'nda yaşananları "yakından takip ettiklerini" ifade etti.

Marquis, "ABD, İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerine karşı İngiltere ve müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam edecektir" diye konuştu.