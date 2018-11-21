Trump'tan Suudi Arabistan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, 'petrol fiyatlarındaki düşme' sebebiyle Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Trump'ın Suudi Arabistan'la ilişkisi Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle tartışma konusu olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 54 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan'a teşekkür ett. Trump, fiyatların daha da aşağıya inmesi gerektiğini söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, petrol fiyatlarının 82 dolardan 54 seviyesine düşmesi sebebiyle Suudi Arabistan'ı övdü.

Trump, üretimin artırılmasını ve petrol fiyatlarının düşürülmesini istiyordu.

ABD SENATOSU TRUMP'A MEKTUP YAZMIŞTI

ABD Senatosu, Trump'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı koruyan açıklamalar yapmasının ardından Trump'a mektup yazmıştı.

ABD istihbaratının cinayetin arkasında Suudi Veliaht Prensi'nin olduğuna dair görüşüne dayanan mektupta, Trump'tan ikinci bir soruşturma başlatıp konuyu kesinleştirmesi istenmişti.

Trump, Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı emrini verip vermediğine ilişkin olarak "Belki yapmıştır, belki yapmamıştır!" demişti.