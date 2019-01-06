Trump'tan Suriye'den 'çekilme' açıklaması: Çabuk olacak demedim

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Askerlerimiz Suriye'den çekiliyor ama bunun çabuk olacağını asla söylemedim" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz" demişti ve "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
Bolton'un anlaşma şartının ardından yazılı açıklama yayınlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" demişti.