Trump'tan Suriye açıklaması: IŞİD'in topraklarının yüzde 100'ünü aldık

ABD Başkanı Donald Trump, 'Suriye'de IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık' açıklamasını yaptı. Trump, Suriye'den çekilme planına ilişkin geçtiğimiz hafta 'IŞİD’in yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz' demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de IŞİD tarafından alınan toprakların tamamını geri aldıklarını açıkladı.

Trump, "Şu ana kadar bölgenin yüzde doksanını, doksan ikisini aldığımızı duydunuz. Artık bölgenin yüzde yüzünü IŞİD'den geri aldık" dedi.

Trump, 3 hafta önce yaptığı açıklamada Suriye'de IŞİD'in yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini belirtmişti.

ABD Başkanı geçen hafta yaptığı açıklamada "IŞİD’in yenilmek üzere olduğunu" belirterek, Suriye'den çekilme planına ilişkin "IŞİD’in yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz" demişti.