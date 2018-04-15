Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye ilişkin açıklamada bulunarak, ABD saldırısını övdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Suriye'yle ilgili açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında "Suriye saldırısı öyle mükemmellikle, öyle isabetle yapıldı ki, sahte haber medyasının bunu küçümsemek için tek yolu benim "Görev Tamamlandı" açıklamam oldu" dedi.

ABD Başkanı, "bunu kullanacaklarını biliyordum ancak bu o kadar harika bir askeri ifade ki, geri döndürülmesi gerekiyor. Bunu sıklıkla kullanın" ifadelerini kullandı.

ABD ve müttefikleri, Suriye'ye 103 füze atmış, füzelerin 71'i hedefe vuramadan imha edilmişti. Saldırının etkililiği ve Trump'ın ifadesi ABD basınında tartışma konusu olmuştu.