Trump'tan son dakika YPG kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, YPG'nin kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, YPG'ye yapılacak 200 milyon dolarlık yardımı dondurma kararı aldığı ileri sürüldü. Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti. Yetkililer, değerlendirme sürecinde koalisyonun Suriye'de operasyon gerçekleştirdiği alanların istikrarı için yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın dondurulduğunu açıkladı. AA'nın haberine göre, yetkililerin Beyaz Saray'ın söz konusu talimatı "Trump'ın perşembe günü ABD'nin ordusunun Suriye'den çekileceğine ilişkin çıkışına paralel olarak" verdiğini belirtti.