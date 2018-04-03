Trump'tan Sisi'ye tebrik telefonu

Mısır Milli Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'nin oyların yüzde 97,08'ini alarak ikinci dönem için girdiği seçimi kazandığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Sisi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK) tarafından bugün düzenlenen ve devlet televizyonundan yayımlanan basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'nin oyların yüzde 97,08'ini alarak ikinci dönem için girdiği seçimi kazandığı duyuruldu.

Sisi'nin rakibi Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın ise oyların yüzde 2,92'sini aldığı kaydedildi.

Sisi'nin 21 milyon 835 bin 387, Musa'nın ise 656 bin 534 oy aldığı ve 24 milyon 254 bin 152 seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde, katılım oranının yüzde 41,5 olduğu belirtildi.

Öte yandan 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranı yüzde 47, Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise yüzde 52 olarak açıklanmıştı.

TRUMP'TAN TEBRİK TELEFONU

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Sisi ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Sisi'yi tebrik etti. İki lider, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığı yeniden vurgulayıp, ortak sorunlarla yüzleşmeyi ve işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydettiler" ifadesine yer verildi.