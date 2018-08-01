Trump’tan savcıya: Bu cadı avını derhal durdurun

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi soruşturması kapsamında açılan Manafort davasının ikinci gününde Twitter’dan yazdığı mesajlarda ‘Bu hileli cadı avını ülkemize daha fazla leke sürmeden durdurun’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016’daki başkanlık seçimi kampanyasının yürütücülerinden Paul Manafort’un yargılandığı davanın duruşmasının ikinci gününde Trump’tan bir “cadı avını durdurun” açıklaması daha geldi.

Trump, Twitter açıklamasında, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin “Bu berbat bir durum ve savcı Jeff Sessions bu hileli cadı avını ülkemize daha fazla leke sürmeden hemen durdurmalı. Bob Mueller ne yaptığını bilmez durumdadır ve onun kirli işini yapan 17 öfkeli Demokratı ABD için yüzkarasıdır” ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyasına Rus müdahalesi iddiasının tamamen bir “aldatmaca” olduğunu savunan Trump, soruşturmayı başlatan Steele dosyasına atıfta bulundu. Trump, Demokratların “cadı avını” başlatmak için kullanılan bu dosya için bir dizi kişiye para ödediklerini savundu.

Manafort’un Ronald Reagan, Bob Dole ve birçok “saygın” lider için çalıştığını kaydeden Trump, “Benim için çok kısa bir süre çalıştı. Hükümet neden bana soruşturma altında olduğunu söylemedi? Bu eski suçlamaların bir aldatmaca olan gizli anlaşmayla bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

Paul Manafort, Ukrayna’da Rusya yanlısı bir siyasi partiye yaptığı işten kazandığı milyonlarca dolardan vergi kaçırmakla suçlanıyor. Manafort davası ABD seçimlerine Rusya müdahalesi iddialarını soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in soruşturması sonucu açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor.