Trump'tan savaş tehdidi: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ve Rusya'yı bir kez daha tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye tehditlerine bu kez Rusya'yı da ekledi.

Trump, "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" dedi.

"Rusya, Suriye’ye fırlatılan tüm füzeleri vuracağını söylüyor" diyen Trump, "Hazır ol Rusya, çünkü gelecekler, hoş ve yeni ve 'akıllı!' Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan, gazla öldüren hayvan ile ortak olmamalısın" ifadelerini kullandı.