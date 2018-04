Trump'tan savaş tehdidi: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye tehditlerine bu kez Rusya'yı da ekledi.

Trump, "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" dedi.

"Rusya, Suriye’ye fırlatılan tüm füzeleri vuracağını söylüyor" diyen Trump, "Hazır ol Rusya, çünkü gelecekler, hoş ve yeni ve 'akıllı!' Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan, gazla öldüren hayvan ile ortak olmamalısın" ifadelerini kullandı.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Nisan 2018