Trump'tan Rusya'ya yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yeni yaptırım olasılığıyla ilgili açıklama yaparak, "hak ettikleri anda" yaptırım yapılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya getirilebilecek ilave yaptırımlarla ilgili konuştu.

Rusya'nın yaptırımları "çok hak ettiği anda" yaptırım yapılacağını söyleyen Trump, "Rusya'ya karşı Donald Trump'tan daha sert tavır alan kimse olmadı" sözlerini kullandı.

NATO'nun mali kaynak toplamasına yardımcı olduğunu belirten ve Suriye'ye yapılan saldırıyı hatırlatan Trump, Rusya'ya karşı adım attıklarını belirtti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'ya ilave yaptırımların Pazartesi açıklanacağını söylemiş, ancak Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Haley'i yalanlamıştı.

Yaşanan tartışma Beyaz Saray ile Haley arasında gerilim olduğu iddiasını gündeme getirmişti.