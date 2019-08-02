Trump’tan Rusya’ya ‘Skripal’ yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, Skripal’in zehirlenmesi vakası gerekçesiyle Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım paketini yürürlülüğe soktu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl İngiltere'de eski bir Rus casusunun zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'ya yeni yaptırımları kapsayan bir yasa imzaladı.

İngiltere, Sergey Skripal ve kızı Yulya’nın, Rusya’nın GRU askeri istihbarat teşkilatının ajanları tarafından gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne uğradıklarını iddia etmişti. ABD, geçen Ağustos ayında Rusya’ya, ikinci yaptırımlardan kaçmak için artık kimyasal silah kullanmayacağına dair "güvence" vermesi için 90 günlük bir süre vererek ilk yaptırımları açıklamıştı.

Politico adlı ABD kaynaklı bir haber kanalı, isimini vermediği iki ABD yetkilisinden referansla, Trump’ın ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinin iki başkanından iki taraflı bir mektup aldıktan sonra ikinci tur yaptırımları imzaladığını söyledi.

Yeni yaptırımlara göre, ABD bankalarının Rusya'ya borç vermesini yasaklayacak ve gerektiğinde Rusya'ya borç veren uluslararası bankalara karşı çıkacak.

ABD yaptırımlarının ilk turu, dış yardımı, bazı silah satışlarını ve Rusya’yı finanse etmenin yanı sıra ülke kredilerini reddetmekte ve güvenliğe duyarlı mal ve teknoloji ihracatını yasaklamaktaydı.