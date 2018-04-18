Trump’tan Pompeo ile Kim Jong-un görüşmesine doğrulama

Trump bir tweet atarak ABD Dışişleri Bakanı’nın KDHC lideriyle görüşmesini doğruladı.

ABD basınında Trump’ın yeni ABD Dışişleri Bakanı olarak atadığı Mike Pompeo’nun Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Nisan başında, henüz CIA Başkanı iken gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddiası yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump görüşmeyi bir tweet ile doğruladı.

Trump tweet’inde “Mike Pompeo geçen hafta Kuzey Kore’de Kim Jong-un ile görüştü. Görüşme pürüzsüz geçti ve iyi bir ilişki tesis edildi. Şimdi Zirve’nin detayları üzerinde çalışılıyor. Nükleer gücün azaltılması dünya için ve fakat ayrıca Kuzey Kore için, çok güzel bir şey” yazdı.