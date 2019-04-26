Trump'tan OPEC'e talimat: Petrol fiyatları aşağı inecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'na (OPEC) talimatı doğrultusunda petrol fiyatları yüzde 2,5 oranında azalarak 72,30 dolara geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'na (OPEC) petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yaptım" açıklamasının ardından petrol fiyatları yüzde 2., azaldı.

Donald Trump, OPEC'i aradığını belirterek, "Benzin fiyatları aşağı inecek. OPEC'i aradım ve petrol fiyatlarını aşağı indirmeniz gerekiyor dedim" açıklamasını yaptı.

Trump'ın gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 oranında azalarak 72,30 dolar seviyelerine geldi.

SON ALTI AYIN ZİRVESİNDEYDİ

ABD’nin İran’ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımlarından Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülkeye tanıdığı muafiyeti sonlandırmasının ardından petrol fiyatları son altı ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, geçtiğimiz günlerde Kasım ayından beri en yüksek seviyesine çıkarak 74,67 dolar olmuştu.