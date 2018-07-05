Trump’tan OPEC’e: Fiyatları hemen düşürün

ABD Başkanı Donald Trump petrol fiyatlarını yükseltmekle suçladığı OPEC ülkelerine ‘fiyatları hemen düşürün’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda petrol fiyatlarının yükselmesiyle ilgili olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nü (OPEC) suçladı, “Fiyatları hemen düşürün” dedi.

Trump Twitter mesajında “OPEC tekeli şunu bilmeli ki petrol fiyatları artıyor ve bu konuda çok az şey yapıyorlar. Aksine, ABD onların üyelerini çok az dolar karşılığında savunurken onlar fiyatları yükseltiyorlar. Bu iki yönlü bir durum olmalı. FİYATLARI HEMEN DÜŞÜRÜN!” diye yazdı.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Temmuz 2018

İRAN’IN OPEC TEMSİLCİSİ: TRUMP’IN TWİTLERİ FİYATLARI YÜKSELTİYOR

İran’ın OPEC Temsilcisi Hasan Kazımpur Erdebili, Trump’ın Twitter’da yaptığı açıklamalarla petrol fiyatlarını yükselttiğini söyledi.

Reuters’ın İran Petrol Bakanlığı’nın haber sitesi SHANA’dan aktardığına göre, Kazımpur, Trump’ın açıklamalarına “Twitleriniz fiyatları en az 10 dolar yükseltti. Lütfen bu yönteme son verin” diye yanıt verdi.

Kazımpur ABD Başkanının İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimi artırmaya çalıştığını belirtti. Kazımpur, Trump’ı Cuma günü Viyana’da İran ile nükleer anlaşmanın imzacılarından beş ülkenin bir araya geleceği toplantıya da katılmaya çağırdı.

Tahran ile 2015’te varılan nükleer anlaşmanın tarafı beş ülkenin dışişleri bakanı İranlı yetkililerle Avusturya’nın başkenti Viyana’da ABD’nin çekilmesinin ardından anlaşmanın geleceği hakkında toplantı yapacak.

Trump, Cumartesi günü de Twitter’dan yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan Kralı Selman'dan üretimi 2 milyon varile kadar artırmasını istediğini ve Selman’ın bunu kabul ettiğini" yazmış, 79,44 dolar ile zirveyi gören Brent tipi ham petrol, Trump’ın twitinin ardından 78,5 dolara gerilemişti.

